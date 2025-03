Mulher de 37 anos é morta com sete tiros na cabeça na frente do filho de 5 anos em RR

Na última terça-feira, dia 04 de março, uma mulher, de 37 anos, identificada como Jhuridek Jindriska Moreno Gonzalez, morreu após ser atingida por sete tiros na cabeça e no braço, no bairro Pricumã, zona Oeste de Boa Vista, capital do estado de Roraima, Região Norte do país.

O crime aconteceu na frente do filho da vítima, um menino de apenas 5 anos. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma vizinha da vítima foi quem ouviu os disparos e chamou a polícia. No local, os agentes encontraram Jhuridek já morta no chão. Nenhum dos vizinhos soube informar quem era o autor do crime.

Os moradores alegaram não ter visto nada, somente ouviram os disparos e quando foram ver o que tinha acontecido, viram a mulher caída diante do filho, que não foi alvejado.

O apoio do Conselho Tutelar foi solicitado para acolher a criança, já que não havia nenhum familiar no local do crime. O menino foi entregue a uma conselheira tutelar.

No local, um perito verificou sete cápsulas de munição de pistola ainda sem confirmação do calibre. Após os levantamentos periciais, o corpo de Jhuridek Jindriska foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) para realização dos exames de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

