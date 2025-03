Mulher abandona filhos pequenos sozinhos em casa para ir à festa de Carnaval e é presa em flagrante

Na noite da última segunda-feira, dia 03 de março, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante após abandonar os filhos pequenos em casa para ir a uma festa de Carnaval.

O caso aconteceu em Esperança, município situado no estado da Paraíba. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil, os filhos da mulher, de 9 anos e 1 ano de idade, ficaram desacompanhados por cerca de três horas. Os dois foram resgatados por agentes do Conselho Tutelar e policiais.

O caso foi registrado após uma denúncia anônima chegar ao Conselho Tutelar por volta das 22h. As equipes foram acionadas e encontraram as crianças sozinhas no imóvel. Às autoridades, testemunhas relataram que a prática de deixar os filhos sem supervisão seria recorrente na família.

Mãe liberada após pagamento de fiança

A mãe das crianças foi encontrada em um evento de Carnaval na região e encaminhada para a Delegacia de Esperança. Na unidade, a mulher foi autuada pelo crime de abandono de incapaz.

Após o pagamento de fiança, ela teve a prisão convertida em liberdade. No entanto, a mulher responderá ao processo em aberto.

Já as crianças, foram levadas de forma temporária para a guarda de parentes, conforme determinação legal. A legislação brasileira prevê pena de até três anos de detenção para crimes de abandono de menores de idade.

