Mortes e linchamento fazem cidade cancelar as festas de Carnaval

Ao menos quatro pessoas morreram durante as festas.

A morte de quatro pessoas durante a passagem de um bloco de Carnaval na cidade de Altinho, no Agreste Pernambucano, fez com que a prefeitura da cidade cancelasse todas as demais festas previstas para o Carnaval deste ano. O caso, registrado na madrugada de terça-feira (4) envolveu tiroteio e linchamento.

De acordo com informações publicadas pela CBN Recife, Victor Manoel Feitosa da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros por dois homens. Um dos disparos acabou atingindo Ruthyelly Santos de Lima, de 21 anos, que estava nas proximidades do local. Os dois morreram no local.

Linchamento e corpos queimados

Revoltados com o ato de violência, populares que presenciaram o crime passaram a agredir os criminosos. Um deles foi ferido por uma quinta pessoa que reagiu e atirou contra os homens. O indivíduo não identificado também ficou ferido na troca de tiros, mas sobreviveu.

Os dois homens, identificados como Gabriel Leonardo dos Santos Souza (21) e Juadonias Augusto da Silva (24) foram espancados e queimados depois de mortos, junto da motocicleta utilizada no crime.

Até o momento a motivação para o crime permanece desconhecida e um inquérito foi instaurado para esclarecer o ocorrido. Perante o caso, a Prefeitura de Altinho optou por cancelar toda programação de Carnaval que aconteceria na cidade no último dia de folia.