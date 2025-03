Menina de cinco anos não sabe que a mãe foi morta pelo pai: ‘Não sabemos como contar para ela’

A filha de Natália Stéfanny Alves Carneiro Domingues (28), ainda não ficou sabendo sobre a morte da mãe. De acordo com a tia da criança, os familiares ainda não conseguiram ter uma chance de contar a ela o que aconteceu com sua mãe. A mulher foi encontrada morta em sua casa, em Itapetininga (SP), na manhã da última terça-feira, 4 de março.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme reportagem publicada pelo G1, o marido de Natália foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Familiares confirmaram que ela tentava se separar de Emerson Vitoriano Pereira (40), que confessou o crime

Em fala, os familiares confirmaram que o casal deveria se separar nesta semana, quando o contrato da casa em que moravam chegaria ao fim. O término teria motivado o crime.

Natália e Emerson estavam juntos desde o ano de 2016 e são pais de uma menina de cinco anos que não estava em casa no momento do crime. A criança ainda não foi informada sobre a morte da mãe. “Hoje uma criança de cinco anos acabou perdendo o pai e a mãe. E a gente ainda não teve nem a chance de contar para ela e não sabemos como dizer”.

Ela não chegou a ser socorrida

Natália foi encontrada no quarto de sua casa já sem vida. Ela estava com um cabo HDMI enrolado no pescoço e sua morte foi confirmada com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) enquanto Emerson foi preso em flagrante pelo crime.

A mulher foi velada na última terça-feira (4) e sepultada na manhã desta quarta-feira, 5 de março.