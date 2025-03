Iniciado protocolo de morte cerebral de jogador do Bragantino ferido em acidente na Anhanguera

O Hospital Municipal de Americana, no interior de São Paulo, iniciou no fim da tarde de terça-feira (4) o protocolo para confirmar se o jogador Pedro Severino, de 19 anos, teve morte cerebral. O atleta, que atua no sub-20 do Red Bull Bragantino, ficou gravemente ferido em um acidente de carro na Rodovia Anhanguera.

“Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30 [de terça-feira]”, informou o hospital.

O acidente de carro ocorreu na madrugada de terça-feira, quando um carro bateu na traseira de um caminhão, na pista sentido Sul da Anhanguera.

Pedro Severino, que estava no banco do passageiro, sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. Outro jogador, Pedro Castro, de 18 anos, estava no banco traseiro do veículo e sofreu ferimentos leves. Ele também foi levado ao hospital, mas já recebeu alta médica.

Os dois atletas seguiam para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, que fica no município de Atibaia, no interior paulista, quando houve o acidente.

Apontado como uma das promessas do futebol, Pedro Severino tem história no esporte desde antes de nascer. Filho do ex-atacante Lucas Severino, um dos grandes ídolos do Botafogo-SP e do Athletico-PR, ele vem se destacando nas categorias de base e tem contrato com o Botafogo-SP até dezembro de 2027.

Recentemente, ele foi emprestado pelo clube ao Red Bull Bragantino até 26 de janeiro de 2026.