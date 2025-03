Homem é preso suspeito de estuprar e torturar ovelha em última noite de Carnaval

Na noite desta última terça-feira (04), a Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos, acusado de estuprar e torturar uma ovelha em um curral em Douradina, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Portal de Notícias Alto Piquiri, o suspeito foi identificado após esquecer roupas e a carteira de identidade no local do crime.

O animal foi encontrado debilitado e lesionado na região genital. Um morador de uma casa vizinha acionou a polícia após um homem que usava apenas uma cueca tentou invadir seu quintal.

Ao ser detido, o acusado agiu de forma agressiva e precisou ser algemado. Durante o interrogatório, ele deu respostas irônicas e afirmou ter ingerido bebida alcoólica.

O caso agora segue sob investigação e ele pode receber pena de detenção e multa para casos de maus-tratos contra animais.

