Homem é morto após agredir cachorro e outras duas pessoas ficam feridas

Um homem de 26 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas durante uma discussão que começou após um cachorro ser agredido.

De acordo com portal Estado de Minas, o crime aconteceu na comunidade em Felixlândia, em Minas Gerais.

O boletim de ocorrência aponta que o homem que morreu foi flagrado agredindo um cachorro por um grupo que estava em um sítio passando o Carnaval. Após ser repreendido, ele ameaçou o grupo de morte.

O jovem teria ido embora e depois voltado ao encontro do grupo com um facão na mão, entrando em conflito com uma mulher de 26 anos. O acusado de homicídio teria então defendido a amiga e desferindo cinco facadas no homem, que saiu correndo, mas foi encontrado morto a poucos metros.

Além da mulher, um terceiro homem, de 31 anos, foi agredido por golpes de facão no ombro e no queixo. O integrante do grupo responsável pela morte do jovem foi preso em flagrante.

