Folião é agredido com garrafada ao tentar separar briga em bloco de rua, tem artéria rompida e morre

Pedro Henrique Talaveira Ferreira, de 34 anos, morreu após ser atacado com garrafada em bloco de rua, em Campo Grande, no RJ

A Polícia Civil investiga a morte do folião Pedro Henrique Talaveira Ferreira, de 34 anos, que foi agredido com uma garrafada durante um bloco de rua em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Familiares contaram que ele tentou intervir ao ver um homem brigando com a ex-mulher e acabou sendo atacado. O rapaz teve sofreu um corte profundo no braço, que rompeu uma artéria, e não resistiu.

O caso ocorreu na manhã de terça-feira (5) na Rua Pimenteiras. Pedro Henrique curtia o bloco de carnaval com parentes e amigos, quando presenciou uma briga entre uma mulher que estava no mesmo grupo e seu ex-marido.

Cunhada do folião, Patrícia Santiago disse em postagem nas redes sociais que o rapaz viu quando o homem agredia a mulher e decidiu intervir. Foi quando o agressor, que segurava uma garrafa de vidro, usada como lança-perfume, quebrou o objeto e partiu para cima da vítima.

Pedro Henrique foi ferido no braço e teve a artéria rompida. Ele sangrou muito, mas foi socorrido e levado ao Hospital Rocha Faria. O rapaz teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A mulher que brigava com o ex-marido também sofreu ferimentos, chegou a desmaiar e foi socorrida. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela. Já o agressor fugiu e ainda não foi identificado.

O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), mas deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes fazem diligências para esclarecer as circunstâncias do crime.

Luto

Patrícia relatou que Pedro Henrique era muito querido por amigos e parentes. O rapaz deixou um filho.

“Cara divertido, brincalhão, prestativo e trabalhador. Infelizmente foi separar uma briga de casal e perdeu a vida”, lamentou a cunhada.