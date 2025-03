Escolas de samba do Rio de Janeiro conhecem hoje quem será campeã do Carnaval 2025

(Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Nesta quarta-feira, a partir das 16h, a Liesa (Liga Independente das Escola de Samba do Rio de Janeiro) inicia a partir das 16h, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a apuração do Carnaval 2025. O evento será transmitido ao vivo pela TV aberta.

As doze escolas de disputam o campeonato desse ano são: Unidos de Padre Miguel, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz, Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro, essa última campeã do ano passado.

A apuração do Carnaval consiste em avaliar nove quesitos: Alegoria, Bateria, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Enredo, Harmonia, Samba-Enredo e Fantasia. Ao todo são 36 jurados que votaram durante os três dias de desfiles e hoje as notas serão lidas.

Como determina o regulamento, a menor nota de cada quesito da escola é descartada e a vencedora será a que obter a maior nota geral. A escola que tiver a menor toda entre todas as outras será rebaixada e no ano que vem terá que desfilar na Série Ouro do Carnaval.

As seis escolas mais bem votadas voltam no próximo sábado (dia 8) à Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs.