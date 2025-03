Corpo da adolescente Vitória é encontrado em estado avançado de decomposição em área de mata na Grande SP

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro, em Cajamar, na Grande SP

Nesta quarta-feira, dia 05 de março, o corpo de Vitória Regina de Sousa , adolescente de 17 anos que estava desaparecia há uma semana, foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

ANÚNCIO

De acordo com Aldo Galiano Junior, delegado responsável pela investigação, a adolescente foi “muito machucada e a cabeça foi encontrada raspada”, também no local onde o corpo estava.

Ainda de acordo com Galiano, parentes da adolescente foram chamados até o local e ela foi identificada a partir de tatuagens na perna, no braço e um piercing no umbigo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o corpo da adolescente estava em estado avançado de decomposição. O caso segue sob investigação.

Leia também:

VÍDEO: Adolescente diz que estava sendo perseguida e some após embarcar em ônibus, na Grande SP

Polícia apura se adolescente que sumiu após entrar em ônibus na Grande SP foi sequestrada; veja vídeo

ANÚNCIO

Relembre o caso

Vitória Regina foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro após mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para uma amiga, dizendo que estava sendo perseguida por dois homens e que estava com medo.

A adolescente contou que, ao chegar no ponto de ônibus, um dos suspeitos entrou no mesmo coletivo que ela. Neste momento, a amiga de Vitória disse que poderia ser que ele também estivesse indo para casa ou, quem sabe, estivesse mesmo a perseguindo: “Espero que não”, respondeu a adolescente.

Depois disso, Vitória não respondeu mais e também não voltou para casa. À polícia, testemunhas disseram que viram quando um carro, que levava quatro homens, seguiu a garota quando ela desceu do ônibus.

Os familiares dizem que ela não tinha inimizades ou qualquer outro problema que justificasse o sumiço. Assim, eles acreditam que a garota foi mesmo sequestrada.