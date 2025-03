Confusão em camarote de sambódromo termina com diversos feridos e uma mulher presa

Enquanto as quatro últimas escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro davam um show na Sapucaí, uma grande confusão ocorreu em um dos camarotes do sambódromo. O caso em questão foi registrado nesta terça-feira, 4 de março, nos camarotes do Setor 5, onde diversas pessoas acompanhavam a passagem das agremiações pela Avenida.

Conforme informações publicadas pelo Metrópoles, uma mulher com sinais de embriaguez chegou a ser presa após atacar e morder diversas pessoas presentes no camarote.

A Guarda Municipal (GM), foi acionada para atender à ocorrência e realizou a prisão da mulher, que chegou a resistir e a morder até mesmo os agentes. Até o momento não foram confirmadas o número de pessoas mordidas e atacadas pela mulher, que foi encaminhada a delegacia do 6ª DP (Cidade Nova).

Mordidas e embriaguez

De acordo com a publicação, a corporação confirmou a que a mulher aparentava estar embriagada e não colaborou com a abordagem e ação dos guardas. Diante do ocorrido ela deverá responder pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato.

A prisão da mulher foi a terceira realizada pela Ronda Maria da Penha da GM do Rio de Janeiro, que realiza na Marquês de Sapucaí uma operação para coibir flagrantes de violência contra a mulher e prevenir estes atos durante os dias de celebração.