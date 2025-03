Casa da família do jovem que matou a mãe em Santo André é alvo de pichadores

A entrada do bloco de apartamentos onde morava o jovem Bryan Feraz, 18 anos, que matou a mãe a facadas nesta segunda-feira após uma briga pelo horário que ele chegou da rua amanheceu totalmente pichada nesta terça-feira.

Quem passava pela rua podia ver nas paredes frases como “mãe amor incondicional” e “filho ingrato” e “Justiça”.

MATRICÍDIO

DE acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 2º Distrito Policial de Santo André, a motivação do assassinato foi uma discussão iniciada pelo horário que o rapaz chegou em casa, após um baile de Carnaval.

De acordo com o B.O., após gritos e xingamentos, Bryan partiu para a agressão e estrangulou a mãe até ela desmaiar. Em seguida, pegou uma faca e passou a golpeá-la até quebrar a lâmina e a empurrou escada abaixo.

O jovem desceu para verificar o corpo da mãe e notou que ela ainda respirava, então subiu novamente as escadas para o pavimento superior, pegou outra faca e desferiu mais golpes na mãe, até ter certeza de que ela havia morrido.

Quando o SAMU chegou ao local, Sandra Maria Ferreira, 61 anos, já estava morta e havia muito sangue espalhado por todo local.

Bryan, aconselhado por um amigo, se entregou à polícia. Segundo o delegado, o jovem não demonstrou qualquer sinal de arrependimento durante a confissão e foi extremamente frio ao contar os detalhes da execução da mãe.

Ele foi indiciado por matricídio, crime pelo qual a legislação brasileira prevê uma pena de até 40 anos.