VÍDEO: Mulher tenta separar briga durante festa de carnaval e tem dedo arrancado, no litoral de SP

Mulher tem parte do dedo arrancado por mordida ao tentar separar briga, em Iguape, no litoral de SP

Uma briga durante uma festa de carnaval terminou com uma mulher gravemente ferida na cidade de Iguape, no litoral de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram quando dois homens brigavam e ela tentou intervir, mas um deles a mordeu, arrancando metade do dedo indicador direito (assista abaixo). A vítima foi socorrida e está fora de perigo.

O caso ocorreu na última sexta-feira (28) na Praça da Basílica, no centro da cidade. As imagens mostram os dois homens brigando, rolando pelo chão, quando a mulher se aproxima e tenta separá-los. Porém, um deles a segurou e a mordeu, decepando parte do seu dedo.

A vítima foi levada a um hospital, onde passou por exames e recebeu pontos. Ela foi liberada após o atendimento médico e, na sequência, seguiu até a Delegacia de Polícia de Iguape, onde realizou o exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue em investigação. Não há informações se o homem que mordeu a mulher chegou a ser detido.