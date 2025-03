VÍDEO: Motorista atropela, mata menino e foge sem prestar socorro, na Zona Leste de São Paulo

O menino Kayo Miguel Neves da Silva, de 9 anos, morreu após ser atropelado por um carro dentro de um condomínio residencial na Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (3). O condutor do veículo atingiu a vítima, que brincava em uma calçada, e fugiu sem prestar socorro. Ele ainda é procurado pela polícia.

A reportagem do SBT esteve no local do atropelamento (veja no vídeo abaixo).

De acordo com a Polícia Militar, um rapaz conduzia um Chevrolet Corsa dentro do condomínio, que fica na Estrada Dom João Nery, quando perdeu o controle da direção e atingiu a criança, que brincava em uma calçada, bem em frente ao prédio em que morava. O condutor abandonou o veículo e fugiu.

Testemunhas chamaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas atestaram que Kayo já estava sem vida. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais militares localizaram o dono do Celta, mas o homem disse que tinha emprestado o veículo a um amigo, que era quem estava na direção no momento do atropelamento. Ele não soube indicar o paradeiro do condutor.

O caso foi encaminhado para registro no 50º Distrito Policial, onde os agentes fazem diligências para esclarecer o caso. Até a manhã desta terça-feira (4), o entanto, o motorista não havia sido encontrado.