Vídeo mostra acidente de Jet-ski que terminou com dois adolescentes feridos

Imagens compartilhadas nas redes sociais pela Associação Brasileira de Kitesurfe (Abrakite) mostram quando um jet-ski em alta velocidade se choca contra uma embarcação de pequeno porte, deixando dois adolescentes feridos. O registro, feito no dia 23 de fevereiro no Lago Paranoá, em Brasília, foi divulgado nesta semana como forma de alerta.

Conforme publicado pelo O Globo, a publicação foi uma forma de alerta para a imprudência na condução de veículos aquáticos no Lago Paranoá. Em decorrência do acidente, dois adolescentes precisaram de atendimento médico sendo que um deles sofreu um corte profundo na cabeça e precisou realizar uma sutura.

Boas práticas de navegação

Por meio da publicação a Abrakite reforçou a necessidade de um maior cuidado e atenção às normas de segurança durante a condução de embarcações motorizadas. Segundo a associação o condutor do jet-ski teve tempo e visibilidade para evitar a colisão, mas seguiu em direção aos jovens.

Ainda de acordo com a associação o acidente foi presenciado pelo pai de um dos adolescentes que estava em outro jet-ski nas proximidades da embarcação que levava o filho. O socorro inicial às vítimas foi prestado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).