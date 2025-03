VÍDEO: Incêndio atinge parque de diversões infantil na Zona Norte de SP; duas pessoas foram socorridas

Um incêndio atingiu um parque de diversões infantil que fica na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castello Branco, na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (4). O Kangoo Park, que tem trampolins, camas elásticas e piscinas de espuma, estava fechado quando o fogo começou. Apesar disso, segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas no local.

A reportagem da RecordTV mostrou quando o incêndio ainda estava ativo (assista abaixo). Os bombeiros dizem que a situação foi controlada por volta das 7h, mas a operação de rescaldo continua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h28 por conta do incêndio e enviou 10 equipes ao local, com 29 homens.

Conforme a corporação, um operário realizava um serviço de solda no parque, quando percebeu que faíscas atingiram as espumas e o fogo se espalhou rapidamente.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) atendeu duas vítimas no local, sendo que uma delas foi encontrada desacordada, e as levou ao Pronto Socorro de Santana. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

O parque de diversões atingindo pelas chamas fica na Avenida Otto Baumgart, perto do Shopping Center Norte. Por conta da operação de combate às chamas, há interdições nas imediações. Além disso, duas linhas de ônibus que passam pelo local são desviadas: 1730/10 Center Norte - Metrô Santana e 271F/10 Center Norte - Metrô Belém.

A reportagem tenta contato com o Kangoo Park, mas ainda não obteve retorno.