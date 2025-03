Vídeo de briga no Carnaval termina com dedo decepado na mordida

Um vídeo de uma briga acontecendo nas ruas de Iguape, no litoral de São Paulo se tornou viral recentemente.

De acordo com o portal Bahia Notícias, o caso ocorreu na Praça da Basílica, no centro da cidade, durante o Carnaval. Na ocasião, uma mulher de 26 anos teve parte do dedo indicador direito decepado após ser mordida durante uma briga.

Relatos apontaram que a vítima tentava separar uma discussão entre dois homens quando um deles a segurou e mordeu seu dedo, causando a lesão.

A vítima foi levada ao hospital e recebeu pontos no ferimento. Ela realizou exame de corpo de delito e o caso foi registrado como lesão corporal.

