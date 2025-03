VÍDEO: Brasileiros são detidos acusados de tentarem entrar à força em voo em Miami, nos EUA

Casal brasileiro foi detido em aeroporto de Miami, nos EUA, após confusão na hora de embarcar para Cancún, no México

Os brasileiros Rafael Seirafe Novaes e Beatriz Rapoport de Campos Maia foram detidos no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, depois que tentaram embarcar à força em um voo que seguia para Cancún, no México. O casal é acusado de estar atrasado e agredir funcionários da companhia aérea American Airlines. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o rapaz foi rendido pelos policiais (assista abaixo).

O caso ocorreu no domingo (2). Conforme a emissora emissora NBC Miami, os brasileiros chegaram atrasados ao aeroporto e exigiram embarcar assim mesmo. Enquanto discutiam com funcionários da companhia aérea, teriam jogado café no rosto de um deles e acabaram sendo detidos. A dupla só foi liberada na manhã de segunda-feira (3).

Em nota, a American Airlines lamentou o ocorrido e ressaltou que o caso é apurado pela polícia. “Atos de violência não são tolerados pela American Airlines e estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com a polícia em sua investigação”, disse a empresa.

Outro lado

Já o advogado Guilherme Hayama, que defende os brasileiros, negou ao site UOL que os seus clientes estivessem atrasados e que agrediram os funcionários. Ele explicou que houve um mal-entendido, pois o casal estava sentado na saída de emergência e, como não é fluente em inglês, não entendeu que não podia estar ali.

“Uma funcionária da American Airlines, extremamente grosseira, perguntou: ‘Você é fluente em inglês?’. Rafael respondeu em inglês que entende bem, mas não poderia afirmar que é fluente. Eles pagaram um valor extra para sentar ali, onde os assentos são mais largos. E a American Airlines não apresentou uma alternativa”, explicou Guilherme.

Segundo o defensor, depois disso a funcionária disse que os brasileiros não podiam embarcar e a confusão começou, mas o café não foi arremessado de propósito. “Isso é uma mentira. Beatriz estava segurando o café na mão, esbarraram nela e o café caiu”, justificou.

Hayama disse que os brasileiros são de Santos, no litoral paulista, e só estavam em Miami para fazer a conexão até Cancún. As malas deles, inclusive, foram despachadas e uma mochila também foi perdida durante a confusão no aeroporto.

Por fim, o defensor destacou que Rafael sofreu escoriações pela forma com que foi detido. “Ainda vamos discutir as medidas cabíveis”, disse ele.