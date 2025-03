VÍDEO: Adolescente diz que estava sendo perseguida e some após embarcar em ônibus, na Grande SP

A família da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, está desesperada em busca de informações sobre o paradeiro dela. A garota desapareceu após sair do trabalho, no último dia 26 de fevereiro, em Cajamar, na Grande São Paulo. Antes de sumir, no entanto, ela enviou uma mensagem a uma amiga, quando disse que estava com medo, pois era perseguida por dois rapazes.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Vitória saiu do restaurante onde trabalha em um shopping e caminhou em direção a um ponto de ônibus. Um dos homens que a seguia embarcou no mesmo coletivo. Assista abaixo o vídeo divulgado pelo “Metrópoles”.

O pai da jovem sempre a buscava de carro no trabalho, mas naquela data o veículo estava em uma oficina e ela teve que voltar de ônibus. Logo que saiu do serviço, Vitória mandou uma mensagem por WhatsApp para uma amiga, quando disse que estava sendo perseguida por dois homens e que estava com medo.

A garota contou que ela estava sendo seguida e que, ao chegar no ponto de ônibus, um dos suspeitos entrou no mesmo coletivo que ela. Foi quando a amiga disse que poderia ser que ele também estivesse indo para casa ou, quem sabe, estivesse mesmo a perseguindo: “Espero que não”, respondeu a adolescente.

Depois disso, Vitória não respondeu mais e também não voltou para casa. Testemunhas relataram à polícia que viram quando um carro, que levava quatro homens, seguiu a garota quando ela desceu do ônibus.

Uma operação de buscas foi montada na região, mas até agora a adolescente não foi encontrada. O caso segue em investigação no 1º Distrito Policial (DP) de Cajamar.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode ligar para o Disque-Denúncia, pelo número 181, onde não é preciso se identificar.