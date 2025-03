Saiba quem era o professor de capoeira que foi baleado e morto em assalto no ABC Paulista

Professor de capoeira Eduardo de Souza, de 42 anos, que ministrava aulas no Colégio Dante Alighieri, tradicional escola da capital paulista, foi morto a tiros durante um assalto em Mauá, no ABC Paulista

O professor de capoeira Eduardo de Souza, de 42 anos, que ministrava aulas no Colégio Dante Alighieri, tradicional escola da capital paulista, foi morto a tiros durante um assalto em Mauá, no ABC Paulista, na madrugada do último domingo (2). A vítima teve a motocicleta levada pelos assaltantes e já foi encontrada pela polícia sem vida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a moto do professor foi localizada carbonizada no Jardim Alzira Franco, em Santo André, e passa por perícia.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 1º Distrito Policial de Mauá. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime e a movimentação dos assaltantes. Até agora, ninguém foi preso.

Luto

O corpo do professor de capoeira foi sepultado na segunda-feira (3) no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá. Ele era solteiro e morava com os pais na Vila Magini, na mesma cidade.

Amigos disseram que ele já tinha 26 anos de carreira como capoeirista e era muito respeitado no ramo. Recentemente, disse que estava com medo da falta de segurança e já pensava em trocar sua motocicleta por um carro.

Nas redes sociais, o Colégio Dante Alighieri lamentou a perda e ressaltou que o mestre era “muito querido” pela comunidade escolar.

“O mestre Toli — como era chamado por seus alunos — deixa um legado de muitos ensinamentos e lições de vida. Será recordado pela comunidade dantiana para sempre com carinho, respeito e admiração", escreveu a escola.