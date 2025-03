Saiba quem é o jogador de futebol gravemente ferido após um acidente de carro na Anhanguera

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão no km 127 da Rodovia Anhanguera, altura de Americana (SP), deixou um jovem jogador do Bragantino gravemente ferido na madrugada desta terça-feira (4). Pedro Severino, de 19 anos, é considerado um jovem talento do futebol e foi revelado pela base do Botafogo-SP. Emprestado ao Red Bull Bragantino, ele seguia para o CT do clube quando se acidentou.

ANÚNCIO

Leia também:

Apontado como uma das promessas do futebol, Pedro tem história no esporte desde antes de nascer. Filho do ex-atacante Lucas Severino, um dos grandes ídolos do Botafogo-SP e do Athletico-PR, ele vem se destacando nas categorias de base e tem contrato com o Botafogo-SP até dezembro de 2027.

Recentemente, ele foi emprestado pelo clube ao Red Bull Bragantino, onde deve seguir jogado até 26 de janeiro de 2026.

Estado de saúde considerado grave

Conforme informações compartilhadas pelo G1, Pedro deu entrada no Hospital Municipal de Americana por volta das 6h11 desta manhã. Segundo o Grupo Chavantes, administrador da unidade de saúde, o quadro do jogador é considerado grave e ele apresenta um traumatismo craniano.

Diante da gravidade Pedro foi encaminhado ao centro cirúrgico por volta das 10h50, onde seguia em procedimento com um neurocirurgião. A expectativa é de que o jogador seja transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Além de Pedro Severino, o jogador Pedro Castro, de 18 anos, teve ferimentos leves no acidente e passa por exames na unidade hospitalar.