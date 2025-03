Policial fantasiada de “cena de crime” prende criminoso com 11 celulares roubados em carnaval de SP

No carnaval de São Paulo, uma abordagem diferente chamou a atenção no último domingo (2). Uma investigadora da Polícia Civil, disfarçada como uma “cena de crime”, prendeu um homem que carregava 11 celulares furtados no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital.

ANÚNCIO

A ação faz parte de uma estratégia já utilizada anteriormente, em que agentes se infiltram nos blocos de rua para combater crimes. Outros policiais já se fantasiaram de Chapolin, padre e até Power Rangers para surpreender criminosos. Dessa vez, a agente usou uma roupa inspirada em fitas de isolamento policial, o que tornou sua presença discreta entre os foliões.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão foi resultado de um trabalho prévio de investigação, que identificou grupos vindos de outros estados para praticar furtos e roubos durante as festividades. Um vídeo compartilhado pelo secretário da pasta, Guilherme Derrite, mostra o momento em que o suspeito foi abordado, com os aparelhos escondidos em uma bolsa amarrada ao corpo.

LEIA TAMBÉM: Folião pede repórter da Globo em casamento no carnaval: “Casa, comida e roupa lavada”

Estratégia de infiltração tem gerado bons resultados

Não foi a única prisão do final de semana. No sábado (1º), outro homem foi detido com sete celulares furtados. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma quadrilha que alugou um apartamento em São Paulo com o objetivo de cometer crimes durante o carnaval.

Além dessas detenções, agentes disfarçados flagraram outros dois suspeitos portando um simulacro de arma de fogo. Eles foram conduzidos ao 16º Distrito Policial, enquanto o homem que carregava os celulares furtados foi levado ao 27º DP.

O policiamento nos blocos também contou com a atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do uso de tecnologia, como o reconhecimento facial. No total, a Polícia Militar registrou 162 ocorrências relacionadas ao carnaval no estado, das quais 32 foram de natureza criminal.

ANÚNCIO

O uso de fantasias e disfarces por agentes da lei tem se mostrado um método eficaz para capturar criminosos sem levantar suspeitas. A tática continua sendo aprimorada e reforça a presença da segurança pública nos blocos de rua, garantindo que a festa seja aproveitada de forma mais segura pelos foliões.

Com informações: G1