Para Bolsonaro, apreensão do passaporte de Eduardo busca impedir a posse do filho em cargo na Câmara

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ser alvo de uma notícia-crime a qual atribui a ele crimes contra a soberania nacional, o ex-presidente e pai de Eduardo, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que uma possível apreensão do passaporte do filho teria outras finalidades.

Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido e fez questão de deixar clara sua impressão sobre o assunto:

“A possível apreensão do passaporte do Deputado Eduardo Bolsonaro visa criar constrangimento, ou instruir ação judicial para impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores”.

Missão de “denunciar o que acontece no Brasil”

A polêmica envolvendo a suposta apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro ocorre dias após o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) e o deputado Rogério Correia (PT-MG) apresentarem uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando uma investigação criminal contra Eduardo.

Segundo os denunciantes, Eduardo estaria articulando reações ao Supremo Tribunal Federal (STF) junto de políticos dos Estados Unidos. Desta forma, a apreensão do passaporte do deputado teria como finalidade a interrupção das “condutas ilícitas em curso”. Para os parlamentares, a atitude de Eduardo Bolsonaro busca “constranger o Poder Judiciário nacional”.

Por sua vez, Eduardo utilizou suas redes sociais para afirmar que sua atividade no exterior é “denunciar os fatos que acontecem no Brasil” e afirmou que está ocorrendo uma tentativa de “atropelar a imunidade parlamentar e acabar com a liberdade de expressão”.