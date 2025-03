O que se sabe até agora sobre o corpo encontrado pegando fogo dentro de um carrinho de supermercado

O corpo de um homem não identificado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após ser encontrado pegando fogo dentro de um carrinho de supermercado na madrugada desta terça-feira, dia 4 de março. O caso foi registrado nas proximidades da Avenida Vilarinho, no lado Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações do portal Itatiaia, a polícia foi acionada por pessoas que chegaram ao local enquanto o corpo ainda estava em chamas. Apesar dos populares localizarem a vítima, ninguém presenciou o ocorrido ou sabe dizer o que aconteceu no local.

O fogo foi controlado pelos policiais que também acionaram a perícia. A vítima foi encontrada sem documentos e até o momento a identificação não foi realizada. O caso segue sob investigação das autoridades locais.