Mulher reage a suposto caso de assédio e nocauteia homem durante show no Carnaval; vídeo

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que uma mulher “nocauteia” um homem durante um show do cantor Zé Vaqueiro em um camarote no Carnaval de Salvador. Segundo internautas, ela teria reagido a um casso de assédio.

A cena inusitada foi registrada durante a apresentação do cantor na madrugada do último domingo, dia 2 de março, e vem viralizando nas redes sociais desde então. O show foi realizado em um camarote no circuito Barra-Ondina, e a confusão registrada enquanto o cantor se apresentava no palco.

É possível ver que o homem e a mulher envolvidos na confusão discutem brevemente e ela chega a pedir para que ele se afaste. No entanto, ao invés de sair de perto da mulher, o homem puxa o rosto dela para perto e após algum tempo acaba sendo atingido por um soco no rosto.

Imediatamente o homem cai no chão desacordado enquanto os seguranças e outras pessoas tentam segurar a mulher e impedir novos golpes. Veja as imagens: