Mulher de 39 anos é agredida com socos na cabeça pelo ex-marido; crime aconteceu na frente dos filhos pequenos

Na madrugada do último domingo, dia 02 de março, uma mulher, de 39 anos, foi agredida pelo ex-marido com socos na cabeça, no bairro Equatorial, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, Região Norte do país.

De acordo com informações do portal g1, o agressor, de 45 anos, que não teve o nome divulgado, fugiu após o crime e, até o momento, não foi localizado pela Polícia Militar (PM).

Às autoridades, a vítima contou que as agressões aconteceram na frente dos filhos pequenos (não foi informada a idade e quantas crianças eram). Além dos socos na cabeça, ela alegou ainda que foi agredida com socos no ombro esquerdo, que estava quebrado em razão de um acidente.

Depois disso, o homem saiu do local e a mulher foi para outro endereço por temer que ele voltasse e fizesse algo pior. Ela e o suspeito moram no mesmo terreno, mas em casas separadas - ela na parte de frente, e ele em um cômodo na parte dos fundos.

Ainda de acordo com o relato da vítima à polícia, em outras vezes, ela foi agredida com palavras depreciativas e exposta nas redes sociais pelo ex-companheiro.

A mulher foi levada pela PM para prestar queixa na Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil. O crime foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

