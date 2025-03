Jovem mata a mãe a facadas após ser repreendido por ir a baile de carnaval, no ABC Paulista

Bryan Ferraz, de 18 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Sandra Maria Ferreira, de 61, em Santo André, no ABC Paulista

O jovem Bryan Ferraz, de 18 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Sandra Maria Ferreira, de 61, em Santo André, no ABC Paulista. O rapaz se apresentou à polícia e disse que tinha sido repreendido pela genitora por ter ido a um baile de carnaval, quando a atacou com uma “gravata” e ela ficou desacordada. Na sequência, ele a esfaqueou até a morte.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (3), no bairro Parque Novo Oratório. O rapaz ligou para um amigo e deu detalhes sobre como cometeu o crime. Esse rapaz o orientou a se entregar e o rapaz concordou, confessando tudo à polícia.

Testemunhas relataram que, recentemente, Bryan já tinha dado uma surra e provocado ferimentos na vítima. Desta vez, a matou.

“Ele friamente praticou o homicídio contra a própria mãe, estrangulando-a, e depois esfaqueando-a”, explicou o delegado Roberto Von Haydin, em entrevista ao “Viva ABC” (assista abaixo).

“Ele ligou para um amigo, que recomendou que era melhor ele se entregar. Então esse amigo fez a comunicação via 190 e ele [Bryan] ficou lá ao lado do corpo da mãe, na própria casa dele, ao lado da faca que ele utilizou como instrumento do crime. Ficou aguardando a chegada da polícia, se rendeu e confessou o delito detalhadamente, de uma forma que emocionou até os policiais”, disse o delegado.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial de Santo André. A defesa de Bryan não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.