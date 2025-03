Jovem denuncia policiais por abuso sexual dentro de uma viatura em São Paulo

Uma jovem denunciou dois policiais militares por abuso sexual dentro de uma viatura da corporação no último domingo, 2 de março, em Diadema (SP). Conforme relato da vítima, o abuso ocorreu após embarcar na viatura ao pedir por ajuda para os policiais.

Em relato ao 190, o tio da vítima conta que a sobrinha participava de um bloco de Carnaval em Santo André, no ABC paulista. Perto das 22h05, quando já estava em Diadema, a jovem se aproximou dos militares, identificados como Leo Felipe Aquino da Silva e James Santana Gomes, e pediu ajuda para eles, sendo orientada a entrar na viatura.

Por volta das 22h27, ela enviou um áudio no qual pedia ajuda e revelava ter sido abusada sexualmente. Segundo registro do Centro de Comunicação da PM, os policiais ainda teriam pedido para que ela pagasse a mensagem. No entanto, na sequência ela encaminhou um vídeo feito de dentro da viatura com imagens dos dois policiais. O registro não possui conteúdos relativos a atos sexuais.

“Surto”

Ao serem abordados, os policiais citados pela jovem alegaram que ela “entrou em surto na viatura” e negaram qualquer tipo de abuso sexual. Eles informaram que, por conta do surto, solicitaram que ela desembarcasse do veículo nas proximidades da Rodovia Anchieta. Os militares utilizavam câmeras corporais, que serão analisadas pela Corregedoria da PM, segundo informação do Metrópoles.

Por sua vez, a jovem foi localizada pelos familiares, sem seu celular, na Unidade de Pronto Atendimento do bairro da Liberdade, em São Paulo. Ela teria pedido por ajuda no 26º Distrito Policial (Sacomã) e foi encaminhada à unidade de saúde pelo Samu por “estar emocionalmente transtornada”.

Até o momento a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou sobre o caso.