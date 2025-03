Idoso cai de oito metros ao improvisar andaime com escada para podar árvore

Um morador de 62 anos ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (3), após cair de uma altura de oito metros enquanto realizava a poda de um pinheiro no bairro Capão Raso, em Curitiba. O acidente ocorreu na rua José Pereira de Araújo, quando ele utilizava um andaime improvisado com uma escada, tentando garantir equilíbrio com o auxílio de uma corda amarrada na cintura e no tronco da árvore.

De acordo com testemunhas, o idoso estava cortando galhos quando perdeu o controle e caiu. Um vizinho que passava pelo local relatou que viu a vítima ainda em cima do pinheiro, mas, ao retornar do mercado, encontrou-o no chão, pedindo ajuda.

O impacto da queda resultou em fraturas nas duas pernas, exigindo atendimento imediato. Ele foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Segurança ao realizar podas de árvores

Casos como esse reforçam a importância de medidas preventivas ao realizar trabalhos em altura. A poda de árvores pode representar riscos consideráveis, principalmente quando feita sem equipamentos adequados ou sem o auxílio de profissionais especializados.

Entre as recomendações para evitar acidentes estão o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), a escolha de escadas e andaimes certificados para esse tipo de atividade e, sempre que possível, a contratação de empresas especializadas no serviço.