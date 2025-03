Homem perde as calças e fica só de cueca enquanto rouba pizzaria no interior de SP

O vídeo do furto gerou milhares de reações e comentários bem-humorados na web - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um furto inusitado chamou a atenção no último sábado (1º), na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Durante a ação, um homem acabou ficando apenas de cueca ao tentar roubar luzes decorativas da fachada de uma pizzaria no bairro Vila Arruda.

A cena, capturada por câmeras de segurança, rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando reações bem-humoradas entre internautas. O suspeito, que carregava uma bolsa feminina, aparece caminhando pela calçada até se aproximar do estabelecimento. No momento em que tenta arrancar os fios da decoração, suas calças descem inesperadamente, deixando-o em uma situação constrangedora.

Sem demonstrar preocupação, ele finaliza o furto, ajusta a roupa e segue seu caminho. A pizzaria Santo Uda Pizza, alvo do crime, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e brincou sobre o ocorrido, mencionando que o ladrão deixou uma “imagem horrível” ao expor sua roupa íntima.

Vídeo viraliza e caso segue sem solução

A repercussão do episódio foi imediata, acumulando mais de 100 mil visualizações e inúmeros comentários. Muitos usuários ironizaram o ocorrido, destacando a cena inesperada. “Se não fosse trágico, seria cômico”, comentou um internauta.

Até o momento, a identidade do suspeito não foi revelada e não há informações sobre sua prisão.

Com informações: Terra