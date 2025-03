‘Freddie Mercury’ faz performance em cima de caminhão de gelo e rouba a cena em bloco de Carnaval

'Freddie Mercury' sobe no caminhão de gelo e faz performance em bloco no Rio de Janeiro.

Os foliões que participavam do bloco Sargento Pimenta no Aterro do Flamengo (RJ) durante o dia 3 de março foram surpreendidos com a presença de outra lenda do rock internacional se divertindo no Carnaval carioca. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o momento em que um folião caracterizado como Freddie Mercury, o icônico vocalista da banda Queen, sobe em um caminhão de gelo e envolve a galera em uma grande performance.

Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que o folião entra no personagem e puxa um coro de “Gelo” que prontamente é retribuído pelos demais presentes no bloco. No caminhão de gelo, o vendedor segue acompanhando a performance de perto e se divertindo junto aos demais.

Personagem histórico

Uma vez que o novo registro foi compartilhado nas redes sociais milhares de pessoas passaram a se questionar sobre quem é o folião que decidiu dar vida a um dos maiores ídolos do rock internacional. Em meio aos diversos comentários, um dos seguidores conseguiu identificar o Freddie Mercury brasileiro como Alex Andrade (@alex91andrade).

Em buscas nas redes sociais, o Metro localizou o folião e descobriu que essa não é a primeira vez que ele encarna o personagem nos blocos de Carnaval. Em 2024, Alex virou notícia no G1 após viralizar representando o personagem ao lado da família nos blocos do Rio de Janeiro.