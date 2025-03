Filha imobiliza o próprio pai na tentativa de impedir agressão aos avós

Para impedir que seus avós idosos fossem agredidos uma mulher precisou imobilizar o próprio pai com um “mata-leão”. O caso, registrado na noite do último domingo (2) em Rondonópolis (MT), terminou com a prisão do suspeito.

Segundo a mulher, que se identificou como filha do suspeito perante os policiais, o pai estava consumindo bebida alcóolica incessantemente desde o dia 1º de março e ameaçou agredir os idosos. Na tentativa de impedir a agressão ela decidiu intervir e aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, imobilizando o pai até a chegada da Polícia Militar.

Prisão e ficha criminal

Conforme informações do portal RDNews, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso de maus-tratos contra idosos. Ao chegar, a mulher contou aos policiais que o suspeito estava ingerindo bebidas alcóolicas desde o dia 1º de março, sendo que no domingo (2) passou a ameaçar os idosos.

Diante da tentativa de agressão, ela conseguiu imobilizar o pai, que foi algemado pelos policiais e encaminhado à delegacia.

Ao consultarem a ficha criminal do homem, foi identificado que ele possui passagens por ameaça, furto, tráfico de drogas, corrupção de menores e perturbação do sossego.