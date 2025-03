Dono de borracharia revela que cão abandonado no local tem sinais de maus-tratos

O dono de uma borracharia em frente a qual um cão foi abandonado no último final de semana revelou que o animal estava “um pouco debilitado” e com “sinais de maus-tratos”. Segundo ele, o cão, que passou a ser alimentado pelos funcionários do local e de um lava-rápido próximo, segue à espera do tutor no mesmo lugar em que foi abandonado. O caso foi registrado em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro se aproxima do estabelecimento e utiliza o calibrador de pneus como “desculpa” para deixar o animal no local. Assustado, o cão permaneceu onde foi abandonado e, segundo proprietário da borracharia, “fareja todos os clientes” para tentar reencontrar o tutor.

Em fala ao G1, ele revelou que os funcionários estão “deixando o cão à vontade pela região”, pois temem que ele se assuste e acabe correndo para a avenida próxima, colocando sua vida em risco.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais

Apesar de não acionar a Polícia Militar Ambiental ou de buscar por alguma ONG atuante nos direitos dos animais, o dono da borracharia divulgou as imagens do abandono nas redes sociais. Com isso, ele busca encontrar um novo tutor para o cão além de identificar o responsável pelo abandono.

Em fala, ele conta que o cachorrinho permanece esperando pelo tutor: “Está muito assustado, cada cliente que para o animal fareja para ver se é o seu dono que voltou para buscá-lo”.