Detida no carnaval: ex-MasterChef Aritana Maroni é presa em flagrante por tráfico de drogas, na Bahia

A influenciadora digital Aritana Maroni, conhecida pela participação em reality shows como “MasterChef”, “A Fazenda” e “Power Couple”, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, em Salvador, na Bahia. Ela estava com amigas em um bloco de rua no Circuito Dodô, na madrugada desta terça-feira (4), quando foi detida.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, policiais militares faziam uma fiscalização, quando encontraram drogas e R$ 115 em espécie com a influencer. Ela e as duas amigas são suspeitas de comercializar os entorpecentes para os foliões e acabaram presas.

Não há detalhes sobre a quantidade e tipo de drogas que estavam com as suspeitas, que devem passar por uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira (4).

A influenciadora e sua equipe ainda não se pronunciaram sobre o caso. A defesa dela não foi encontrada até a publicação desta reportagem.

Quem é a famosa?

Aritana tem 46 anos e é filha do empresário Oscar Maroni, dono da antiga Boate Bahamas. Ela ficou famosa ao participar de realities shows, sendo que o primeiros deles foi o “MasterChef Brasil”, exibido pela Band, em 2015. Na ocasião, ela terminou o programa na oitava colocação.

Em 2017, a influencer integrou o elenco de “A Fazenda: Nova Chance”, da TV Record, sendo que foi eliminada na décima posição.

Nos anos seguintes ela participou de programas como “Power Couple Brasil” (2018), “Troca de Esposas” (2019) e “Cozinhe se Puder” (2022).