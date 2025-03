Carnaval de São Paulo: Grande Campeã do desfile das escolas de samba do Grupo Especial é revelada nesta terça-feira

Sambódromo do Anhembi, desfile do Grupo Especial - Escola de Samba Gaviões da Fiel

Nesta terça-feira, 4 de março, São Paulo conhecerá a grande campeã dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2025. Com apuração fechada ao público, as notas serão reveladas no Sambódromo do Anhembi a partir das 16h. O evento será transmitido ao vivo pelo G1 e pela TV Globo.

ANÚNCIO

Leia também:

Jovem mata a mãe a facadas após ser repreendido por ir a baile de carnaval, no ABC Paulista

VÍDEO: Incêndio atinge parque de diversões infantil na Zona Norte de SP; duas pessoas foram socorridas

Homem de 42 anos morre afogado enquanto pescava com o pai em uma represa em Botucatu, SP

Entregador de água é preso por importunar sexualmente menina de 12 anos durante troca de galão

Ao longo da apuração, as notas dos nove quesitos serão reveladas em ordem sorteada pela Liga Independente das Escolas de Samba na última segunda-feira (3), sendo que o último quesito, “Evolução”, será também o critério de desempate para definir a grande vencedora.

ANÚNCIO

Confira a ordem dos quesitos:

Enredo; Bateria; Samba-enredo; Mestre-sala e porta-bandeira; Comissão de Frente; Harmonia; Alegoria; Fantasia; Evolução.

Como é definida a grande campeã

Durante a apuração todas as notas atribuídas pelos jurados são lidas quesito a quesito, sendo que a menor delas é descartada. Ao final, a soma das notas determina a classificação final das escolas. O desempate ocorre a partir do critério e considerando a nota descartada na somatória total.

As duas escolas que tiverem as menores pontuações serão rebaixadas e passam a disputar o próximo Carnaval no Grupo de Acesso I, enquanto as duas maiores pontuações do Grupo de Acesso I passam a integrar o Grupo Especial no ano de 2026.

Fechada ao público, a leitura da nota conta com a presença apenas dos diretores de cada escola e de seus convidados.