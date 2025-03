Vídeo mostra momento em que mulher descobre corpo da própria irmã ao escalar varanda do ex-namorado

Um vídeo chocante mostrou o momento em que Sarais González, uma jovem venezuelana de 22 anos, foi encontrada morta no apartamento do seu ex-namorado, pela própria irmã.

De acordo com o portal Tele 13, Sarais havia viajado no dia 21 de fevereiro para visitar Jason Barrio, de 25 anos, com quem teve um relacionamento anteriormente.

Desde então, sua família perdeu o contato com ela e alertou as autoridades. No entanto, após vários dias sem respostas, a irmã de Sarais tomou a decisão de agir por conta própria.

Subiu o prédio onde o ex-namorado morava e, ao chegar na varanda do apartamento, começou a gritar pedindo ajuda aos vizinhos.

“Eu avisei, eu avisei! Está fedendo, há moscas, e as coisas estão lá dentro!”, gritava, tentando chamar a atenção para a situação.

Os moradores da área tentaram ajudá-la e quando entraram no apartamento acompanhados da polícia, o corpo de Sarais foi encontrado em um dos cômodos.

O Serviço Médico Legal determinou que há indícios da participação de terceiros, pois foram registradas múltiplas perfurações de arma branca no corpo da vítima.

Dado o estado do corpo, a data da morte é de vários dias. O Ministério Público investiga a morte como suspeita de feminicídio.

O principal suspeito do assassinato e dono da casa onde a vítima foi encontrada já havia sido preso na última segunda-feira, mas por agredir um homem que chegou a sofrer a perda de um globo ocular.