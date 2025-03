Suspeito de matar mulher grávida na igreja foi encontrado pela polícia

Vandiel Próspero da Silva, de 24 anos, foi preso após seis dias da morte de Géssica Moreira de Sousa, de 17 anos, com quem ficou junto por quatro anos. Encontrado pela polícia de Goiás na última sexta-feira (28), ele é visto como o principal suspeito do assassinato da jovem que estava grávida de dois meses do cunhado e estava foragido desde a data do feminicídio.

Gessica foi morta dentro da igreja. Por volta das 19h20 de sexta-feira, Vandiel, que estava na entrada, chegou a mandar a ex sair do local, mas ela recusou. Gessica estava acompanhada de sua filha, de dois anos, que permaneceu sentado no banco do templo religioso.

A movimentação foi percebida pelo Pastor, que tentou impedir a entrada do agressor, que avançou até Gessica com uma arma de fogo apontada. O rapaz teria efetuado um disparo à queima-roupa em sua cabeça e fugido em seguida.

Vandiel usou um carro vermelho para escapar da polícia de Goiás, enquanto Gessica foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar e levada ao Hospital do Paranoá, mas não resistiu aos ferimentos.