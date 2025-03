Prognóstico reservado: ​​Vaticano atualiza estado de saúde do Papa Francisco após novas complicações

O Vaticano informou nesta segunda-feira, 3 de março, que o Papa Franscisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, após sofrer de uma pneumonia bilateral, o pontífice de 88 anos teve a ventilação mecânica não invasiva foi retomada.

Comunicados informam que “o Santo Padre sempre permaneceu vigilante, orientado e cooperativo”, mas seu prognóstico “permanece reservado”.

A saúde do Papa Francisco tem sido afetada por várias complicações e uma das mais recentes ocorreu na sexta-feira passada, quando foi noticiado que após “uma manhã em que a fisioterapia respiratória alternou com a oração na capela”, sofreu uma crise de broncoespasmo, bem como vómitos com inalação e uma “agravação súbita do seu quadro respiratório”.

Católicos do mundo todo têm dedicado orações pela saúde do Papa Francisco, esperando que ele possa superar em breve as complicações de saúde que está enfrentando.

