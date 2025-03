Mulheres de Impacto Network: programa de desenvolvimento profissional para mulheres está com inscrições abertas

Programa de desenvolvimento profissional está com inscrições abertas.

O programa Mulheres de Impacto Network está com as inscrições abertas para sua segunda edição. Com o compromisso de transformar mulheres em líderes, a edição deste ano busca ainda mais pela equidade de gênero nas organizações e pela diversidade e inclusão na liderança feminina.

ANÚNCIO

Para esta edição do projeto, estão disponíveis 40 vagas abertas a mulheres que desejam assumir lideranças, independentemente de ocuparem formalmente cargos de gestão. Os encontros, que tem o objetivo de desenvolver habilidades de gestão e fortalecer redes de contato ocorrem de forma online, semanalmente, a partir de 13 de maio. Durante os encontros também serão realizadas mentorias com grandes executivas do mercado.

Nomes de sucesso estarão em contato com as participantes

Para acompanhar as participantes ao longo desta vivência, um time estrelado foi cuidadosamente formado pelo projeto. Ao longo das semanas, grandes executivas de diferentes setores compartilharão seus conhecimentos e experiências nos encontros. As informações podem ser verificadas diretamente no site do Mulheres de Impacto Network.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de março e podem ser realizadas diretamente no site do projeto.