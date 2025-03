Mesmo sem febre, a saúde do Papa Francisco inspira cuidados

O boletim do Vaticano atualizou o estado de saúde do papa Francisco, revelando que o pontífice está sem febre e não precisou de ventilação mecânica, apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Segundo o Vatican News, ele segue internado, “considerando a complexidade do quadro clínico”.

Na manhã de domingo (02), o Vaticano informou que Francisco teve uma noite tranquila e de repouso, mas deixou claro aos fiéis que o seu prognóstico é cauteloso e que ele não está fora de perigo. O Papa chegou a participar da santa missa “com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização” e retornou ao descanso.

Aos 87 anos, o pontífice tem um histórico de problemas de saúde que exigem atenção especial. Nos últimos anos, ele enfrentou desafios médicos como infecções respiratórias e cirurgias, o que aumenta a vigilância sobre seu bem-estar.

Fontes próximas ao Vaticano afirmam que médicos seguem monitorando sua evolução para garantir que eventuais complicações sejam tratadas prontamente. Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro, inicialmente para tratar uma bronquite, mas o diagnóstico de infecção do trato respiratório foi revelado dias depois.

Três dias mais tarde, uma infecção respiratória polimicrobiana foi constatada e em 18 de fevereiro, o Vaticano confirmou que o papa tinha uma pneumonia bilateral, em que ambos os pulmões foram atingidos.

Mesmo com a recuperação, o Vaticano não detalhou quando Francisco poderá retomar sua agenda oficial. A cautela da equipe médica indica que os próximos dias serão fundamentais para avaliar sua condição geral.