Mãe flagra homem em cima da filha ferida de 13 anos e denuncia estupro; vizinho as convidou para viagem em família

Na tarde do último sábado, 1 de março, um policial militar reformado acusado de estuprar uma menina de 13 anos em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

De acordo com o G1, a mãe da vítima flagrou o homem sobre a filha, que apresentava um sangramento na parte íntima e aparentava ter ingerido substâncias entorpecentes, além de bebida alcoólica.

Mãe e filha eram vizinhas do homem que as convidou a acompanhar a família dele para um final de semana no litoral.

Na ocasião, foi confirmado o consumo de bebida alcoólica em excesso pelos adultos. Ao notar a ausência da filha, a mãe então encontrou a menina desacordada no imóvel e o gritou ao ver a cena.

O acusado de agressão sexual fugiu do local de carro, enquanto a menor recebia cuidados médicos e registrou uma ocorrência sobre o crime.

Mais tarde, o policial aposentado se apresentou na delegacia convencido pela família e a prisão dele foi decretada.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável, e informou que o caso é investigado pela delegacia da cidade.