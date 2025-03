Homem encontrado morto com sinais de linchamento; corpo tinha carteira de mulher no bolso

No domingo, 2 de março de 2025, um homem foi encontrado assassinado e a suspeita é de que ele tenha sofrido linchamento.

De acordo com o portal Norte Notícia, ele foi morto a pauladas e pedradas na cidade de Sooretama, Espírito Santo.

A Polícia Militar chegou ao local e solicitou a presença da Polícia Científica para realizar os procedimentos periciais.

Foi constatado que a vítima estava com uma carteira de mulher, possivelmente roubada. Informações não confirmadas indicam que várias pessoas podem ter participado do assassinato.

As investigações da Polícia Civil buscam agora identificar os responsáveis e entender as motivações do crime.

