Homem é condenado à pena de 12 anos de prisão por estuprar a própria sobrinha em RR

No último sábado, dia 01 de março, um homem, de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após ser condenado por estuprar a própria sobrinha, de 11 anos, no Bairro dos Estados, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, Região Norte do país.

De acordo com informações do portal g1, o homem, que é borracheiro, foi condenado à pena de 12 anos de prisão em regime fechado por “estupro de vulnerável majorado pela relação de parentesco”, conforme a sentença condenatória.

O crime aconteceu em julho de 2022. No dia, a mãe da menina disse que ela e a esposa dele trabalhavam juntas e que o irmão dela, o borracheiro, era responsável por levá-las e buscá-las do trabalho.

No entanto, após o homem não mandar mensagem, mulher do acusado decidiu ir com um motorista de aplicativo. Ao chegar em casa, ela flagrou o crime acontecendo.

Neste momento, os dois entraram em uma luta corporal pela posse do telefone, pois ele queria impedir a mulher de acionar a polícia.

Ela pediu que a criança corresse e chamasse a mãe dela, ocasião em que o homem aproveitou para fugir do local em uma moto. Ele se apresentou na polícia posteriormente e alegou não lembrar do que havia acontecido.

De acordo com o acusado, ele estava embriagado no momento em que tudo aconteceu. Após a prisão, o homem foi apresentado para a audiência de custódia.

