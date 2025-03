Homem de 42 anos morre afogado enquanto pescava com o pai em uma represa em Botucatu, SP

No último sábado, dia 01 de março, um homem, de 42 anos, morreu afogado enquanto pescava com o pai. O caso aconteceu na Represa Véu de Noiva, que fica localizada em Botucatu, cidade no interior de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima, identificada como Rodrigo Taborda, estava pescando com seu pai na represa. Os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas e possuíam autorização para usar rede no local.

Conforme o pai de Rodrigo, que não teve o nome divulgado, posteriormente, o filho então entrou na água para colocar uma nova rede de peixes e acabou demorando mais que o normal para retornar.

De acordo com o homem, quando ele foi procurar o filho na água, não o encontrou e acionou o Corpo de Bombeiros. No local, a equipe de resgate só conseguiu localizar o corpo da vítima, com auxílio do equipamento de mergulho, após procurarem por aproximadamente uma hora.

A Polícia Científica também foi acionada para fazer a perícia no local e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

