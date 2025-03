Fim de semana de Carnaval termina com filho esfaqueando pai por volume de música

Em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, um homem de 23 anos foi preso pelo crime de tentativa de homicídio contra o próprio pai.

De acordo com o portal Tá na Mídia, Deivid Moreira Ribeiro, agrediu o pai de 45 anos após ele pedir para que o filho abaixasse a música que ouvia, pois o volume era excessivo.

Relatos apontaram que por volta das 9h40 de ontem, como o pedido não foi atendido, o pai desligou a internet.

Irritado, Deivid desferiu vários golpes de faca contra o pai e as agressões só cessaram quando a mãe, que também ficou ferida, e o irmão interviram.

Deivid fugiu após o ataque, mas foi encontrado e preso, assim como a arma usada no crime foi apreendida pela polícia.

A vítima está hospitalizada com ferimentos no tórax, no abdome, na testa e na mão, além de uma costela fraturada.

