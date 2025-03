Entregador de água é preso por importunar sexualmente menina de 12 anos durante troca de galão

Uma menina de 12 anos foi vítima de importunação sexual durante uma troca de galão de água em sua residência, no último sábado (1). O caso, de acordo com o g1, aconteceu em Goiânia, tendo sido registrado em câmeras de segurança da casa. Após denúncia feita pela mãe da vítima, o suspeito foi preso pela equipe do 30º Batalhão.

O vídeo registrado nas câmeras mostra o entregador entrando na casa e sendo direcionado ao galão pela jovem. Em seguida, o suspeito coloca o galão sob uma bancada e se direciona à adolescente. Na aproximação, o homem tenta abraçá-la e beijá-la.

A menina se desvencilhou do criminoso, que em seguida a soltou quando ele percebeu estar sendo filmado. Ao se trancar em um quarto, a jovem ligou para a mãe e a polícia foi acionada.

O suspeito foi encontrado pela PM e levado à Delegacia da Mulher na sequência. Segundo informações da polícia, o autor do crime tentou convencer a jovem para ela não contar sobre o ocorrido quando soube das câmeras de segurança.

