Câmeras mostram recepcionista sendo esfaqueado pelas costas em SP

As câmeras de segurança de um hotel no bairro da Consolação, região central de São Paulo, registraram quando um recepcionista foi esfaqueado pelas costas enquanto falava ao telefone. A vítima deste crime que segue sendo investigado pela polícia tinha 26 anos.

Segundo a polícia, Ubiraci Henrique Rodrigues de Lira, de 19 anos, esfaqueou o colega de trabalho às 12h26 de sábado (01). Antes de ser preso em flagrante, ele deu um golpe com a faca na nuca do recepcionista, dando início a uma luta corporal.

Enquanto o recepcionista tentava se defender, Ubiraci Henrique tentou esfaqueá-lo pelo menos sete vezes e conseguiu acertar o rosto da vítima. Durante a briga, o rapaz de 26 anos conseguiu tirar o capuz do agressor e identificá-lo.

Policiais militares foram acionados e o caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Mesmo com Ubiraci Henrique preso, os agentes seguem investigando a motivação do crime.

O recepcionista esfaqueado pelas costas enquanto falava ao telefone foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e levado para a Santa Casa da capital paulista, que não informou qual o seu estado de saúde até o momento.