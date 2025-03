Bebê de 1 ano sobrevive ao cair de janela do 5º andar de um prédio: ‘Permanece internado’

Um bebê de 1 ano sobreviveu ao cair da janela do 5º andar de um prédio em Canguçu, no Rio Grande do Sul. De acordo com o g1, a polícia informou que o prédio onde a criança estava não tinha rede de proteção e o caso segue sendo investigado.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhado ao local para prestar socorro. A criança, que sofreu o acidente pela manhã do último domingo (2), segue hospitalizada no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas.

De acordo com a unidade de saúde, o bebê está se recuperando de uma cirurgia e “permanece internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) pediátrica, já foi retirado da ventilação mecânica. Se recupera de um procedimento.”

A delegada responsável pelo caso, Lisiane Mattarredona, comunicou a abertura de um inquérito policial para investigar os detalhes do ocorrido. De acordo com ela, “o caso está sendo tratado como prioridade máxima.”

Além de uma perícia a ser realizada no prédio de onde o bebê caiu, familiares e vizinhos estão sendo ouvidos.