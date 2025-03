Mulher investigada por golpes financeiros é presa na Sapucaí momentos antes de desfilar

Na madrugada deste domingo (2), uma mulher de 33 anos foi presa momentos antes de entrar na Marquês de Sapucaí para desfilar pela escola de samba Império Serrano, a última a se apresentar na Série Ouro do carnaval carioca. Thuyra Santos Azevedo, de 33 anos, era investigada por envolvimento em um esquema de fraude financeira e foi identificada graças ao sistema de reconhecimento facial da polícia.

A suspeita era apontada como uma das líderes de um escritório fraudulento, responsável por aplicar golpes em idosos e pensionistas. Segundo as investigações, a organização criminosa convencia as vítimas a renegociar dívidas e, em seguida, realizava novos empréstimos em seus nomes. No entanto, os valores eram desviados para as contas do grupo.

Prisão faz parte de operação de segurança no carnaval

A prisão foi efetuada por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu), que já monitoravam a suspeita. Além dela, outras duas pessoas tiveram prisão preventiva decretada pelo crime de estelionato, mas seguem foragidas. Entre os investigados, um deles também possui um mandado de prisão por homicídio.

O caso marcou a primeira prisão realizada através do sistema de reconhecimento facial instalado no Sambódromo do Rio de Janeiro durante o carnaval. Essa tecnologia tem sido utilizada para identificar foragidos da Justiça em eventos de grande porte, reforçando a segurança durante a festividade.

Com informações: G1