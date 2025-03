Estradas de São Paulo recebem mensagens contra violência e assédio no Carnaval

A campanha busca reforçar a conscientização e a segurança das mulheres durante o mês de março nas rodovias de São Paulo.

Em ação promovida pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as rodovias estaduais concedidas contarão com a veiculação de mensagens de conscientização conta a violência e o assédio às mulheres. A ação, que começa neste Carnaval, deve seguir até o dia 7 de março, atingindo também os turistas que viagem no pós-Carnaval.

As mensagens em questão serão exibidas nos painéis eletrônicos das rodovias e têm como objetivo alertar e orientar os viajantes sobre o combate ao assédio e sobre como denunciar casos de violência. Além disso, a ação segue em conformidade com o Protocolo Não Se Cale, que busca conscientizar e alertar sobre a violência contra a mulher.

Carnaval Seguro

Além da iniciativa montada nas estradas de São Paulo, outra ação buscando a segurança dos foliões é a instalação de 14 tendas exclusivas para o atendimento de mulheres vítimas de importunação sexual durante os dias de folia do Carnaval em São Paulo.

Os espaços ficarão localizados nos circuitos que devem receber os grandes blocos de rua. Em cada posto, policiais mulheres treinadas para prestar suporte e acolhimento às vítimas estarão prontas para atender aos casos reportados.

